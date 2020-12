TransCat : la guirlande

Et la réponse était… Elle fait 27m! Mais on est d’accord, c’est bien dommage qu’on ait pas pu en trouver une en chocolat ou en forme de dinos ! Rendez-vous demain pour la planche complète.

So the answer was a 27m long garland! But I wish I could find some chocolate one or even dino shaped garland. Any ideas? 🐱⚧

#transcat #trans #genderidentity #transition #cartoon #comics #comicstrips #digitalart